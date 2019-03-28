İstanbul, 28 Mart () - Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi.
Ekonomik güven endeksi yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi
İstanbul, 28 Mart () - Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi.
28 Mart 2019 Perşembe 10:01
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