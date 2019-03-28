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Ekonomik güven endeksi yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi (2)

(Ayrıntılar ve grafik eklendi) İstanbul, 28 Mart () - Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin...

Ekonomik güven endeksi yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi (2)

(Ayrıntılar ve grafik eklendi)
İstanbul, 28 Mart () - Ekonomik güven endeksi Şubat ayındaki 79.4 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Mart ayında tüketici güven endeksi 59.4’e, reel kesim güven endeksi 99.3’e, hizmet sektörü güven endeksi 81.6’ya ve inşaat sektörü güven endeksi 54.1’e yükselirken, perakende ticaret güven endeksi 90.7’ye geriledi.
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik&Tablo)

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