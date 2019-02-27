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Ekonomik güven endeksi yüzde 1.2 artışla 79.4'e yükseldi

İstanbul, 27 Şubat () - Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 78.5 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 1.2 artışla 79.4'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat...

Ekonomik güven endeksi yüzde 1.2 artışla 79.4'e yükseldi

İstanbul, 27 Şubat () - Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 78.5 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 1.2 artışla 79.4'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96.9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 79.5 değerine yükseldi.
Şubat ayında tüketici güven endeksi 57.8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90.8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 51.8 değerine geriledi.

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