Ekonomik güven endeksi yükselerek 91.5 oldu

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi Şubat ayında yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi, Şubat ayında Ocak ayına göre yüzde 6.8 artışla, 85.7 düzeyinden 91.5 değerine yükseldi. Her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanan ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.



Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Şubat ayında hizmet sektörü güven endeksi 92.9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106.5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 76.4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.9 değerine yükseldi. Şubat ayında tüketici güven endeksi ise 65.7 değerine geriledi.