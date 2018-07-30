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Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 92.2’ye yükseldi

İstanbul, 30 Temmuz() - Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 artarak 90.4 değerinden 92.2 değerine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki...

Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 92.2’ye yükseldi

İstanbul, 30 Temmuz() - Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.0 artarak 90.4 değerinden 92.2 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Açıklamaya göre;
- Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 101.5 değerine gerilerken,
- hizmet sektörü güven endeksi 91.9 değerine,
- perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.3 değerine,
- inşaat sektörü güven endeksi 77.1 değerine yükseldi.
Temmuz ayında tüketici güven endeksi ise 73.1 değerine yükseldi.

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