Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi

İstanbul, 29 Nisan () - Ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 81.9 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.