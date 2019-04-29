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Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

(Ayrıntılar ve grafik eklendi) İstanbul, 29 Nisan () - Ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 81.9 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 3.4 artışla 84..7’ye yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin...

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

(Ayrıntılar ve grafik eklendi)
İstanbul, 29 Nisan () - Ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 81.9 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 3.4 artışla 84..7’ye yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Nisan ayında tüketici güven endeksi 63.5’e, reel kesim güven endeksi 100’e, hizmet sektörü güven endeksi 83.1’e yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi 53.9’a ve perakende ticaret güven endeksi 90.6’ya geriledi.
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik&Tablo)

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