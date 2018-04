Ekonomik güven endeksi Nisan'da 100 puanın altına geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () – Ekonomik güven endeksi, tüketici güveni, reel kesim güveni, hizmet, perakende ve inşaat seköterleri güvenindeki gerilemelere bağlı olarak, Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 2.0 azalarak 100.2 değerinden 98.3 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında tüketici güven endeksi 71.9 değerine yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 97.1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 100.3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 78.8 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak, güven endekslerine doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor. (Grafik)