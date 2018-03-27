Ekonomik güven endeksi Mart ayında 100.2’ye geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Ekonomik güven endeksi, tüketici güveni, reel kesim güveni, hizmet, perakende ve inşaat seköterleri güvenindeki gerilemelere bağlı olarak, Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 2.6 azalarak 103 değerinden 100.2 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında tüketici güven endeksi 71.3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,5 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 99.1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 78.9 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks. Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak, güven endekslerine doğrudan uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. (Grafikli)