Ekonomik Güven Endeksi Haziran’da 90.4’e geriledi

İstanbul, 28 Haziran () - Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5 değerinden 90.4 değerine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki...

28 Haziran 2018 Perşembe 10:05