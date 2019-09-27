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Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 87.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 düşüşle 86 düzeyine geriledi.  

EKONOMİ 27.09.2019, 10:02
Ekonomik güven endeksi Eylül’de yüzde 1.3 düşüşle 86 puanda
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayındaki 87.1 düzeyinden, Eylül ayında yüzde 1.3 düşüşle 86 düzeyine geriledi.
 

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