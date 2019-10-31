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Ekonomik güven endeksi Ekim’de yüzde 4.5 artışla 89.8 puanda

Ekonomik güven endeksi Eylül ayındaki 86 düzeyinden, Ekim ayında yüzde 4.5 artışla 89.8 düzeyine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik...

EKONOMİ 30.10.2019, 11:14
Ekonomik güven endeksi Ekim’de yüzde 4.5 artışla 89.8 puanda
Ekonomik güven endeksi Eylül ayındaki 86 düzeyinden, Ekim ayında yüzde 4.5 artışla 89.8 düzeyine yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Ekim ayında;
- tüketici güven endeksi 57 değerine,
- reel kesim güven endeksi 104.2 değerine,
- hizmet sektörü güven endeksi 90.7 değerine,
- inşaat sektörü güven endeksi 65.1 değerine ve
- perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.3 değerine yükseldi.
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor.
Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik - Tablo)

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