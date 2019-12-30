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Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 2.6 artışla 93.8 puanda
Ekonomik güven endeksi Kasım ayındaki 91.3 düzeyinden, Aralık ayında yüzde 2.6 artışla 93.8 düzeyine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel...
EKONOMİ 30.12.2019, 10:01
Ekonomik güven endeksi Kasım ayındaki 91.3 düzeyinden, Aralık ayında yüzde 2.6 artışla 93.8 düzeyine yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
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