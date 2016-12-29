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Ekonomide güven yılın en düşük düzeyine geriledi

İstanbul, 29 Aralık () - Tüketiciler ve başlıca sektörlerdeki durum ve beklentileri yansıtan "ekonomide güven" Aralık ayında yılın en düşük düzeyine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi Aralık...

Ekonomide güven yılın en düşük düzeyine geriledi

İstanbul, 29 Aralık () - Tüketiciler ve başlıca sektörlerdeki durum ve beklentileri yansıtan "ekonomide güven" Aralık ayında yılın en düşük düzeyine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 birden düşerek, 86.55 düzeyinden 70.52'ye indi. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Aralık ayında tüketici güven endeksi 63.38 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103.6 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 93.35 değerine gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi 96.13 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 76.15 değerine yükseldi. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait normalleştirilmiş alt endekslerin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. (Grafik)

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