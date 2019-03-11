“Ekonomide bahar havası için seçim sonrası gündem reformlar olmalı”

İstanbul, 11 Mart () – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, 2018’deki yüzde 2.6’lık büyüme ve son çeyrekteki yüzde 3’lük daralmanın, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, acil olarak yapısal ve ekonomik reformlara odaklanılmasını gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Turan, yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrek büyüme verileri, iş dünyası açısından şaşırtıcı olmadı. Yüzde 2-4 arasında bir daralma bekleniyordu ki gelen rakam yüzde 3.0 daralma yönünde oldu. Yılı da yine TÜRKONFED olarak pek çok açıklamamızda vurguladığımız gibi yüzde 2.5-3 arasında bir büyüme ile kapatacağımızı söylüyorduk. Yeni Ekonomik Program (YEP) ile hedeflenen yıllık büyüme rakamının (yüzde 3.8) altında, 2018’i yüzde 2.6 ile kapattık.

“Geçen yıl Temmuz-Ağustos aylarında yaşadığımız finansal dalgalanmanın, ikinci yarıdan sonra reel sektör üzerinde yarattığı baskıyı iş insanları olarak yakından yaşadık. Şubat ayında yayınladığımız TÜRKONFED Ekonomik Beklenti Anketi sonuçlarının, TÜİK’in açıkladığı büyüme verileri ile örtüştüğünü söyleyebiliriz.

“Son 20 yılda hizmetler ve inşaat sektörü odaklı bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümenin sürdürülebilir olması mümkün değildi. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı teşvik edecek sanayi odaklı; kalkınma odaklı bir ekonomik modele geçmesi gerekiyor. Ekonomide yeniden bahar havası yaşamak istiyorsak, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, hemen 1 Nisan sabahından başlamak üzere, yapısal ve ekonomik reformlara ağırlık vermeliyiz. Ekonomik reformlara ek olarak hayata geçirilecek demokratik reformların vereceği güçle, Türkiye’nin yeni bir hikâye yazacak potansiyeli olduğuna inanıyoruz.

“Sürdürülebilir büyüme için ekonomiye güven ile önemlidir. Tüketici ve reel sektörde güven kaybı, ekonomiye daralma olarak yansımaktadır. Bu anlamıyla finans piyasalarının nabzını ve reel sektörün ateşini düşürecek geçici tedbirler yerine, kalıcı reformlara odaklanılması ve bu yöndeki adımların kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Banka kredilerinin daralması, teminat sürecinin katılaşması gibi sorunlar, mevcutta reel sektörde nakit sıkışıklığı başta olmak üzere ödeme sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Üretimde ve satışlarda yaşanan daralma reel sektörü, özellikle de KOBİ’leri derinden etkilemektedir.

“Ödemelerin zamanında gerçekleşmesinin, ekonomiye güven tesisinin en önemli unsurlarından biri olduğu unutulmamalıdır. KOBİ’lere ödemelerin gecikmesi ise, güven tesisisin azaldığına işaret etmektedir. Dolayısıyla ‘Önce Küçüğü Düşün’ ilkesini TÜRKONFED olarak tekrar hatırlatmak istiyoruz. KOBİ’lere ödemelerin gecikmesini engelleyecek önlemlerin alınması, bu anlamıyla ekonomiye güvenin yeniden tesisi, büyümenin tekrar artışa geçmesini sağlayacaktır.

“Beklentimiz seçimlerden hemen sonra, gündemin acilen yapısal ve ekonomik reformlar olması ve somut eylem planları ile güvenin yeniden tesisi için var güçle çalışılmasıdır.” (Fotoğraflı)