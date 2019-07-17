Ekonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştu

İSTANBUL,() - Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada haziran ayının ekonomi başlıklarını açıkladı.

Rapora göre, dolar kuru zirvedeki yerini korurken, ihracat ve istihdam listenin üst sıralarında yer alan diğer ana başlıklardı. İstanbul’da tekrarlanan yerel seçim ve G-20 Zirvesi, ekonomiyi etkileyen başlıca konular arasında yerini aldı.

MTM’nin Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, dolar kuru 164 bini aşan haberde ele alınarak haziran ayı ekonomi gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. 82 binden fazla haberle doları takip eden ihracat ikinci sıraya yerleşirken, işsizlik 31 bin 778 habere konu olarak sekizinci sırada yer aldı.