EKONOMİ KİTAPLIĞI - 100 Yıllık Yaşam

Lynda Gratton ve Andrew Scott'un, "Uzun Ömür çağında Nasıl Yaşayacak ve Nasıl çalışacağız" alt başlıklı, "100 Yıllık Yaşam" adlı kitabı, Canan Feyyat'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın, "100 yıl yaşamak, armağan mı lanet mi? Her şey seçimlerinize bağlı" başlıklı tanıtım yazısında, "Yüz yıl yaşamak ve bu zamanın büyük bölümünü verimli bir şekilde çalışarak geçirmek yakında somut bir gerçek olacak. Bugünün çocuklarının yarısından fazlası 100 yaşına dek, hatta daha da uzun yaşayacak" deniliyor ve şu değerlendirme yapılıyor:

"Böylece de, bildiğimiz üç evreli yaşam modeli işlerliğini yitirecek. Farklı kariyerleri ve geçişleri içeren çok evreli meslek hayatları ve özel yaşamlar bizleri bekliyor.

"Yirminci Yüzyıl’ın sonlarına damgasını vuran kadın istihdamındaki patlama ve çekirdek ailenin dönüşümü yaşamlarımızı nasıl değiştirdiyse, ömrün uzaması da hayatı yaşama biçimlerimizi o kadar derinden etkileyecek.

"Hepimiz hayatımızın her yönüyle ilgili planlama yöntemlerimizi ve yaşama biçimlerimizi değiştirmeye zorlanacağız.

"Uzun ömürleri lanet olmaktan çıkarıp armağana dönüştürmek için yalnızca bireyler değil toplumlar ve kurumlar da dönüşmek zorunda kalacak.

"Psikoloji ve ekonomiden bilgi ve görüşleri harmanlayan bu müthiş sürükleyici kitabı okumayı bitirdiğinizde her şeyi bir kenara bırakıp düşünecek ve hayatınızı daha iyi planlayacaksınız.

"Bu kitabı, 100 yıldan uzun yaşamanın normal olacağı bir dünyada hayata ilişkin şansların ve seçimlerin nasıl dönüşeceğini anlamak isteyen herkes mutlaka okumalı." (Fotoğraflı)