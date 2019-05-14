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Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

İSTANBUL,() -  Medya Takip Merkezi'nin (MTM) nisan ayında ekonomiye yönelik yaptığı araştırmaya göre, dolar kuru ay boyunca 175 bin 784 haber ile ekonomi gündeminin zirvesine oturdu.  Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği...

Ekonomi gündeminin zirvesine dolar oturdu

İSTANBUL,() -  Medya Takip Merkezi'nin (MTM) nisan ayında ekonomiye yönelik yaptığı araştırmaya göre, dolar kuru ay boyunca 175 bin 784 haber ile ekonomi gündeminin zirvesine oturdu. 

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada nisan ayının ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre, dolar, istihdam, ihracat ve vergi, gündemi belirleyen ana konular oldu. 

Dolar kuru 175 bin 784 haber ile ekonomi gündeminin zirvesine oturdu. Enflasyon ise 44 bin 001 habere konu olarak, sekizinci sırada yer aldı. Ay boyunca konuşulan ana konulardan biri de yerel seçimlerin ekonomiye olan etkileriydi.

Araştırmada, seçimlerin tekrar edilme ihtimalinin kur üzerinde belirsizlik oluşturduğu aktarıldı. İstanbul seçimlerinden dolayı oluşan belirsizlikle yükselen doların nisan ayının en fazla kazandıran yatırım aracı olduğu bildirildi. 

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