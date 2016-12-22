Ekonomi Bakanlığı: Gümrük Birliği müzakereleri 2017’nin ilk yarısında başlıyor

İstanbul, 22 Aralık () – Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılının ilk yarısında Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi ile ilgili resmi müzakerelerin başlayacağını bildirdi. Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, küresel ticaretteki olumsuzluklara rağmen AB ile ticaretin sürdüğü, AB’nin en önemli ve istikrarlı Pazar olduğu vurgulandı. 21 yıldır uygulanan Gümrük Birliği’nin değişen koşullar karşısında, daha ileri seviyeye taşınması için ilgililer tarafından bir diyalog süreci başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, gerçekleştirilen teknik ve üst düzey görüşmeler sonucunda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin çerçevesine ilişkin AB ile mutabakat sağlandığı kaydedildi. Müzakere çerçevesinin 12 Mayıs 2015’te Brüksel’de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström tarafından duyurulduğunun hatırlatıldığı açıklamada şöyle denildi: “Müzakere süreci sonucunda; AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmalarına [STA] ülkemizin doğrudan taraf olamaması, taşımacılığa engel olarak karşımıza çıkan ve araçlarımıza getirilen kısıtlamalar, AB’nin Gümrük Birliği’nin işleyişi ile ilgili danışma ve karar alma mekanizmalarına etkin katılım gibi sorunların giderilerek Gümrük Birliği’nin işleyişinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Gümrük Birliği’nin kapsamının tarım ürünleri, hizmetler sektörü ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi de müzakere edilecektir. Bir yıllık yoğun bir çalışmanın ardından ülkemiz, resmi müzakerelere başlamaya hazır hale gelmiştir. AB tarafında ise AB Komisyonu, Konsey’den yetki almak için 21 Aralık 2016 tarihinde başvuruda bulunmuştur. 2017 yılının ilk yarısında resmi müzakerelerin başlaması öngörülmektedir.” Açıklamada, Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle, ticari serbestleşmenin refah artışı sağlaması, Türkiye’nin küresel ticaret akımlarına uyum göstermesi ve küresel değer zincirlerinde önemli bir aktör olumasının hedeflendiği kaydedildi.