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Ekol Danimarkalı Blue Water Shipping ile iş birliği yaptı

İstanbul, 5 Mayıs () - Yatırımlarıyla intermodal taşımacılığa yön veren Ekol, Danimarka’nın en güçlü lojistik şirketlerinden Blue Water Shipping (BWS) ile iş birliği yaptığını duyurdu. Ekol, yapılan özel ortaklık sayesinde sunduğu...

Ekol Danimarkalı Blue Water Shipping ile iş birliği yaptı

İstanbul, 5 Mayıs () - Yatırımlarıyla intermodal taşımacılığa yön veren Ekol, Danimarka’nın en güçlü lojistik şirketlerinden Blue Water Shipping (BWS) ile iş birliği yaptığını duyurdu.
Ekol, yapılan özel ortaklık sayesinde sunduğu intermodal çözümleri geliştirmeye devam ederken, İskandinavya pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Her iki şirket Türkiye ve Danimarka’da satış, müşteri ilişkileri, depolama, dağıtım, gümrükleme alanlarında birlikte çalışacağını duyururken Ekol aynı zamanda BWS’nin Türkiye-Danimarka-Türkiye arasındaki taşımalarını gerçekleştirecek.
Lojistik ve taşımacılık sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip Blue Water Shipping’in dünya genelinde 60’tan fazla ofisi bulunuyor. Şirket; liman hizmetleri ve acentesi, petrol, gaz ve endüstriyel projeler, rüzgâr lojistiği, soğuk hava gemisi lojistiği, deniz lojistiği ve genel kargo alanlarında faaliyet gösteriyor. 
İş birliğinin ilk adımının Türkiye-Danimarka-Türkiye rotasında hizmet sağlamak olacağını söyleyen Ekol Hat Yönetimi Taşımacılık Direktörü Sait Kurtuluş, “Bu rotaya gelecekte daha fazla müşteri ekleyebiliriz. Blue Water Shipping çok güçlü bir şirket ve müşterilerimize fayda sağlayacağından şüphemiz yok. Artık iki ülke arasında daha kaliteli ve daha sorunsuz bir şekilde hizmet sunabiliriz” dedi.
Ekol’ün stratejisinin intermodal çözümler geliştirmek olduğunu vurgulayan Kurtuluş, sözlerine şöyle devam etti: “Yolculuğumuzda önce Ro-Ro gemilerimizle Yalova’dan Trieste’ye ulaşacağız. Sonrasında Trieste-Kiel arası sefer yapan blok trenimiz kullanılacak. Yolculuğun son kısmı ise tırlarla tamamlanacak.
“Bu aynı zamanda Blue Water Shipping'in Türkiye, Danimarka ve müşterileri arasında tam anlamıyla intermodal bağlantı sunabilmesi anlamına da geliyor.”

Ekol İskandinavya Bölge Direktörü Jarmo Halonen ise işbirliğiyle ilgili, “İş birliği sayesinde Türkiye ve Danimarka'daki ortak müşterilerimize güçlü ve benzersiz hizmetler sunabiliriz. Blue Water Shipping ile birlikte bu yeni yolculuğa başladığımız için çok heyecanlı ve gururluyum” dedi. (Fotoğraflı)

Ekol Hakkında:

Ekol, 1990 yılında kurulan; taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 16 ülkede kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren entegre bir lojistik şirketidir.
Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren iş yapış modelini teknolojiden aldığı ilhamla destekleyen Ekol, her zaman müşterilerine entegre, esnek ve en etkin çözümleri sunar. Ekol ‘ün hep bir adım ileride oluşu, yeterince iyiyle yetinmemesi müşterilerinin başarılarına hizmet ederken aynı zamanda çevresel, finansal, sosyal faydalar da sağlar.
Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, İran, Slovenya ve İsveç’te olmak üzere, kapalı alanı 1,000,000 metrekarenin üzerindeki dağıtım merkezinin yanı sıra Intermodal taşımacılığa fırsat veren altı Ro-Ro gemisi, haftalık 48 sefer yapan blok trenleri ve 5,500 aracıyla da Ekol, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasındadır.

 

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