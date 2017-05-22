(Ek bilgilerle) - Türkiye ile Rusya arasında yasakların kaldırılmasına dair ortak bildiri imzalandı

Özgür ALTUNCU -Taner YENER/İSTANBUL,() Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı. Zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Başbakan Binali Yıldırım bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç arasında imzalar atıldı.



Başbakanlık kaynakları; ortak bildirinin ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti

(FOTOĞRAF)