EİB ihracat artışında Türkiye birincisi oldu

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), şubat ayında ihracatını 2017 yılı şubat ayına göre yüzde 29 arttırarak 1 milyar 85 milyon dolara taşıdı. EİB, şubat ayında Türkiye genelinde 13 ihracatçı birliği arasında ihracatını en fazla arttıran birlik oldu.

EİB, 2018 yılının ilk iki aylık döneminde ise; yüzde 26’lık ihracat artış hızı yakalayarak 2 milyar 156 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EİB’nin son bir yıllık ihracatı ise yüzde 12’lik artışla 12 milyar 273 milyon dolara ulaştı. EİB, 2018 yılı sonu için belirlediği 13 milyar dolar ihracat hedefledi. Şubat ayında EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin tamamı, 2017 yılı Şubat ayına göre ihracatlarını arttırma başarısı gösterdi. Egeli ihracatçılar şubat ayında 611 milyon 658 bin dolarlık sanayi ürünleri ihracatı gerçekleştirirken, tarım ürünleri ihracatı 399 milyon 533 bin dolar oldu. Madencilik sektörünün ihracatı ise 74 milyon 134 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ZİRVE DEMİR İHRACATININ OLDU

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2017 yılı Şubat ayına göre ihracatını yüzde 62 arttırarak 123 milyon 874 bin dolarlık ihracatla ocak ayından sonra şubat ayında da zirvede yer alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 111’lik ihracat artış hızıyla ihracat artış rekortmeni oldu ve 48 milyon 827 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 21 ihracat artış hızı yakaladı ve 105 milyon 503 bin dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 81 milyon 775 bin dolarlık ihracata imza atarken ihracatını yüzde 46 arttırma başarısı gösterdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 35’lik ihracat yükselişiyle 74 milyon 134 bin dolarlık ihracat kayda alırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 72 milyon 324 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Şubat ayında yüzde 21’lik ihracat artışı yakalayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 62 milyon 294 bin dolarlık ihracata ulaştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamı ise; 54 milyon 581 bin dolar oldu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 50 milyon 383 bin dolarlık ihracat yaparken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 26 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 54’lük ihracat artış hızıyla 25 milyon 394 bin dolar ihracat rakamına sıçrarken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 13 milyon 353 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

ALMANYA İHRACATTA ZİRVEDE, ABD İKİNCİ SIRADA

EİB'den şubat ayında en fazla ihracat 121 milyon 556 bin dolarlık tutarla Almanya’ya yapılırken, Almanya’ya ihracat yüzde 28 artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracat ise; yüzde 49’luk artışla 65 milyon dolardan 98 milyon dolara çıktı. İtalya, 70 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, İngiltere 65 milyon dolar, İspanya 59 milyon dolarlık ihracatla bu ülkeleri izledi. EİB’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında sadece Irak’a ihracatında gerileme yaşandı.



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