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EIA'nın 2019 için ortalama Brent fiyat tahmini 61 dolar

İstanbul, 13 Şubat () - ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), 2019 yılı için ortalama Brent petrol fiyat tahminini varil başına 61 dolar olarak açıkladı. EIA'nın Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, Ocak ayında...

EIA'nın 2019 için ortalama Brent fiyat tahmini 61 dolar

İstanbul, 13 Şubat () - ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), 2019 yılı için ortalama Brent petrol fiyat tahminini varil başına 61 dolar olarak açıkladı.
EIA'nın Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, Ocak ayında ortalama petrol fiyatının bir önceki aya göre 2 dolar artışla 59 dolar/varil olduğu, ancak fiyatın hala geçen yılın aynı döneminin 10 dolar gerisinde bulunduğu anımsatıldı. EIA raporunda, 2020 için de varil başına ortalama fiyatı 62 dolar olarak belirlendi.
EIA aynı raporda, 2019 yılı  için küresel petrol talebi büyüme tahminni 40 bin varil/gün düşürerek 1.49 milyon varil/güne indirdi. EIA, 2020 yılı için de talepte büyüme tahminini günde 50 bin varil indirirek, günde 1.48 milyon varile çekti.
 

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