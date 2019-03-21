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EIA: Ham petrol stokları 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () – ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA), ABD’nin ham petrol stoklarının 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düşüşle 439.5 milyon varile gerilediğini duyurdu. EIA verilerine...

EIA: Ham petrol stokları 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () – ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA), ABD’nin ham petrol stoklarının 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düşüşle 439.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.
EIA verilerine göre, 15 Mart haftasında:
- ABD petrol rafinerilerinde 16.2 milyon varil ham petrol işlenirken, işlenen ham petrol miktarı geçen haftaya göre 178 bin varil düştü.
- Rafineriler yüzde 88.9 kapasite ile çalıştı.
- Benzin üretimi 9.9 milyon varile yükseldi.
- Ham petrol ithalatı günlük 186 bin varil artışla,  günlük 6.9 milyon varile yükseldi.
- Toplam ticarei petrol stokları 12.6 milyon varile ulaştı.

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