EIA: Ham petrol stokları 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Mart () – ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA), ABD’nin ham petrol stoklarının 15 Mart haftasında 9.6 milyon varil düşüşle 439.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.

EIA verilerine göre, 15 Mart haftasında:

- ABD petrol rafinerilerinde 16.2 milyon varil ham petrol işlenirken, işlenen ham petrol miktarı geçen haftaya göre 178 bin varil düştü.

- Rafineriler yüzde 88.9 kapasite ile çalıştı.

- Benzin üretimi 9.9 milyon varile yükseldi.

- Ham petrol ithalatı günlük 186 bin varil artışla, günlük 6.9 milyon varile yükseldi.

- Toplam ticarei petrol stokları 12.6 milyon varile ulaştı.