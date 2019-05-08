EIA ABD'nin 2019 ham petrol üretimi öngörülerini yükseltti

İstanbul, 8 Mayıs () - ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) ABD'nin 2019 ve 2020 yılları için için ham petrol üretim öngörülerini yükseltti.

EIA'nın "Kısa Vadeli Görünüm" raporunda, ABD'nin ham petrol üretiminin 2019 yılında 1.45 milyon varil/gün artarak günde ortalama 12.45 milyon varil olacağını öngörürken, 2020 yılında da üretimin günde 930 bin varil artışla 13.38 milyon varile çıkacağını öngördü. EIA, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada 2019'da üretimin günde 1.43 milyon varil olacağını öngörmüştü.

EIA'nın yayınladığı bu yeni tahminler ABD'nin ham petrol üretiminin 2019'un son çeyreğinde günde 13 milyon varile ulaşacağının öngörüldüğünü gösteriyor.

EIA arıca ABD'nin petrol talebi için 2019 yılı büyüme tahminini günde 360 bin varilden 250 bin varile indirdi. 2019'da talebin günde 20.70 milyon varil olacağını öngördü. 2020 için ABD'nin petrol talebinde büyüme beklentisi ise günde 250 bin varilden 280 bin varile çıkarıldı.

Petrol fiyat tahminlerini de revize eden EIA, Brent petrolü için 2019 ve 2020 yılları ortalama fiyat beklentilerini bir önceki öngörüye göre varil başına 5 dolarl artırarak 70 dolar ve 67 dolar olarak duyurdu.

EIA, Petrol İHraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) için 2019 yılı ortalama ham petrol tahminini 2018'e göre günde 1.7 milyon varil düşüşle 30.3 milyon varil olarak öngörürken, 2020'de OPEC üretiminin 400 bin varil daha düşerek günde 29.8 milyon varile ineceğini öngördü.

