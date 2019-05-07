EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

İstanbul, 7 Mayıs () – Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erkan, 5-9 çalışanı olan küçük ölçekli işletmelerin 2017’den bu yana yalnızca yüzde 40’ının Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) katıldığını belirterek, küçük ölçekli şirketlerin sisteme katılmasının önemine dikkat çekti.

EGM’nin "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) düzenlediği ve Gazeteci Noyan Doğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, EGM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erkan ile İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akdemir katıldı.

Firmalara Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) geçiş süreçlerinde rehberlik eden mali müşavirler ile bireysel emeklilik şirketlerinin buluştuğu toplantıda, özellikle küçük ölçekli firmalarda çalışanların tasarrufa yönlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Yücel Akdemir, 2017’de başlayan OKS’ye geçiş sürecinde kurumsal firmalardan çok küçük ve orta ölçekli firmaların geçiş sürecinde sıkıntılar yaşandığını belirtti. Akdemir, “Bu konuda KOBİ’lerde büyük bir bilgi açığı fark ettik ve bu sürece kamusal bir iş olarak bakarak işe koyulduk. Önce kendi eğitmenlerimizi yetiştirdik ardından aracı kurumlar ile temasa geçtik. Bu kurumlar ile meslek mensuplarını buluşturduk. Meslek mensuplarımıza konuyu anlattık, onlar da işverenlere sistemi anlatmaya çalıştılar” dedi.

Çalışanların sistemden ayrılma gerekçesi olarak en fazla gelir yetersizliğini gösterdiklerini söyleyen Akdemir, OKS’yi özendirecek yeni düzenlemelerin tartışılması gerektiğini de ekledi.

“Küçük ölçekli firmaların sisteme katılması önemli”

Uğur Erkan da daha çok küçük ölçekli firmaların sisteme katılımıyla ilgili sıkıntılar olduğunu belirtti. Erkan, sistemin 2017’de öncelikle büyük firmaların katılımıyla başladığını, kademeli olarak her fazda firma ölçeği küçülerek katılımların devam ettiğini, en son da 5-9 arası çalışanı olan işverenlerin sisteme dahil edildiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küçük ölçekli firmalarda çalışanların otomatik katılımla ilgili farkındalığının az olduğunu gözlemledik. 10-49 kişi arasında çalışanı olan şirketlerin yüzde 80’i sisteme katılırken 5-9 çalışanı olanların sadece yüzde 40’ı katıldı. Bu şirketlerde az kişi çalışıyor olsa da çok büyük bir nüfusu temsil ediyorlar. 5-9 kişi çalıştıran 400 bine yakın işletme var. Bu, 1 milyon 800 bine yakın çalışan demek.”

İşverenler için sisteme katılmamanın işlem başına 100 lira gibi bir yaptırımı olduğunu söyleyen Erkan, henüz bu yaptırımların uygulanmaya başlamadığını belirtti.

Konuşmasında, 2017 yılı başından bu yana OKS’ye yaklaşık 15 milyon çalışanın dahil edildiğine ve beş milyon çalışanın da sistemde kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Erkan sözlerini şöyle tamamladı:

“OKS, gönüllü sisteme ilave olarak cayma olmadığı takdirde bin lira daha fazla devlet katkısı sunuyor. Dünyada ikinci basamak sistemin en önemli teşvik kalemlerinden biri işverenin de katkısının bulunması. Sistem, işveren katkısı olmadan 5 milyon çalışanı tasarruf eder hale getirdi. Toplamda 12 milyona geldik. Bu, hiç azımsanacak bir rakam değil.” (Fotoğraflı)