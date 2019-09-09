Eğitim sevdalıları Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Eylül () - Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere sekiz yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, Bodrum’da tanıtım toplantısı düzenledi.

Çağdaş Holding ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 200’e yakın davetli katılırken, etkinlikte konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Darüşşafaka, tam 156 yıldır eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazıyor; yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştiriyor” dedi.

“Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 157 yıldır; anne veya babasını kaybetmiş, maddi olanakları sınırlı öğrencilere çağdaş bir eğitim sunan Darüşşafaka Cemiyeti tanıtım faaliyetlerine devam ediyor.

Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Rezidansları’nın tanıtımını Bodrum’da düzenlediği özel bir organizasyonla gerçekleştirdi. Çağdaş Holding ev sahipliğinde, Kebap Guru’da düzenlenen geceye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Cemiyet çalışanları, bağışçıları, mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazıyor”

Organizasyonda konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“156 yıldır bu mutluluk tablosunu yaratan; annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklar için umutsuzluktan umut doğuran bağışçılarımız sayesinde Darüşşafaka 1863 yılından bu yana eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazıyor. Yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştiriyor. Bir kez daha bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan tüm bağışçı ve dostlarımıza, hayırsever birey ve kurumlara, Darüşşafaka ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.”

“Rezidanslarda 500 bağışçı yaşıyor”

Darüşşafaka Cemiyeti’nin yalnızca bağışlarla ayakta duran bir kurum olduğunun altını çizen M. Tayfun Öktem, bu bağış modeli kapsamında Darüşşafaka Rezidansları’nın da büyük önem taşıdığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde ve hatta dünyada bu modeli uygulayan başka bir kurum, kuruluş ya da şahıs bulunmuyor. Buradan yola çıkarak biz de ‘Çocuklarımızın başarısında yeriniz hazır…’ dedik. Çünkü bugün ileri yaş bakımında örnek teşkil eden Darüşşafaka Rezidansları, bir yandan değerli bağışçılarımızın ileri yaşlarını huzurlu, mutlu, sağlıklı ve rahat bir ortamda geçirmesini sağlarken, diğer yandan da öğrencilerimiz için kaynak oluşturuyor. İstanbul’da Yakacık, Maltepe ve Şenesenevler; İzmir’de Urla Rezidansımızda yaklaşık 500 saygıdeğer bağışçımız hayatlarının ikinci baharını yaşıyor. 65 yaş ve üstü kişiler, Cemiyetimize yapacakları bir kereye mahsus yaptıkları bağışla, yaşamlarını beş yıldızlı otel konforu sunan rezidanslarımızda sürdürebiliyor. Üstelik, siz bu üst düzey hizmeti alırken Darüşşafakalı öğrenciler de sizlerin bağışlarıyla yurt içinde ve yurt dışında başarıdan başarıya koşuyor. Bizler sizlerin konforu, mutluluğu ve sağlığı için canla başla çalışıyoruz. Sizleri de öğrencilerimizin başarılarında yer almaya Rezidanslarımıza davet ediyor ve büyük bir heyecanla bekliyoruz.”

Çağdaş Holding’e teşekkür plaketi

Öktem ayrıca, Çağdaş Holding’in organizasyona olan katkısından dolayı hazırlanan teşekkür plaketini, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar’a verdi. (Fotoğraflı)