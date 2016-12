Eğitim alanında ihracat birincisi Bahçeşehir Üniversitesi oldu

BU yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırması kapsamında Türkiye’nin hizmet ihracatı şampiyonları ödüllendirildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, beraberinde 10 bakan ile katıldığı organizasyonda 11 sektörde ilk üçe giren firmalara ve Türkiye’nin hizmet ihracatında ilk 10 sırayı alan firmalarına ödülleri verildi. Eğitim alanında ihracatın birincisi ise Bahçeşehir Üniversitesi oldu.

Ödülü, Başbakan Yıldırım’ın elinden alan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel tören öncesi mikrofonlarımıza konuştu. Yücel, “Bugüne kadar yaptığımız faaliyetler göz önüne alındığında yurtdışından öğrenci getiren, yani döviz kazandıran önde üniversitelerden biriyiz ve bunun Türkiye ekonomisine, ihracatına çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Eğitimde ihracat 10 yıl önceye göre artmış durumda ancak bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum” dedi.

2023 İÇİN HEDEF 250 BİN YABANCI ÖĞRENCİ

“2023 vizyonu çerçevesinde 250 bin yabancı öğrencinin Türkiye’ye gelmesi ve burada eğitim alması gerektiğine inanıyorum” diyen Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çok önemli bir gelir kalemi. Ekonomistler bir öğrencinin herhangi bir ülkeye eğitim amaçlı gittiği zaman oraya ortalama 40 bin dolar bıraktığını söylüyor. Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak her yıl 3 bin yabancı öğrenci okutuyoruz. Bu rakamı 5 binlere çıkarmak istiyoruz. 3 bin yabancı öğrenciyi 40 bin dolarla çarptığınız zaman her yıl ülkemize 120 milyon dolar civarında döviz kazandırmış oluyoruz. Bu önemli bir rakam. Bununla da kalmıyoruz, aynı zamanda kültürümüzü de dışarıya ihraç etmiş oluyoruz.”

“EĞİTİM İHRACAT KAPSAMINA ALINMALI”

Daha yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Yücel, “Eğitimin ihracat kapsamına alınması gerektiğini düşünüyorum. Dışardan gelen öğrenci sayısının artması için teşvik verilmesi lazım ve Türkiye İhracatçılar Meclisi içerisinde bir eğitim biriminin de olmasını arzuluyoruz” dedi.

ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA ULUSLARARASILAŞMA İLK SIRADA

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise son günlerde yaşanan üzücü olayların ardından bu tip ödüllerin insanlara moral ve çalışma azmi verdiğini söyledi. “Kurulduğumuz günden bu yana uluslararasılaşmayı önceliklerimiz arasında ilk sıraya yerleştirdik” diyen Yalçın, küreselleşen dünyada, dünyanın her yerinde çalışabilecek, vizyon sahibi, dünyayı tanıyan öğrenciler yetiştirmek istediklerini dile getirdi. Bunun gerçekleşmesi için öğrencilerinin dünyayla kaynaşması gerektiğini belirten Yalçın, “Dünyanın değişik yerlerinden gelen öğrencilerle, öğrencilerimizin arkadaşlık kurması ve ilerde Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayacak hamleler yaparken bu arkadaşlarıyla birlikte hareket etsinler istedik” diye konuştu. Amerika’dan Japonya’ya, Rusya’dan Afrika’nın en uç noktasına kadar dünyanın değişik yerlerinde merkezleri, üniversiteleri olduğunu söyleyen Yalçın, “Arkadaşlarımızın rahatlıkla çalışabilecekleri ortamlar yarattık. Bu bizler için çok önemliydi. O yüzden bugün böyle bir ortamda bu anlamlı ödülü aldığımız için çok sevinçliyiz” dedi.

