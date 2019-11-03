banner314

banner325

Son Dakika

Egeli ihracatçılar, ekim ayında 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat yaptı

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2018 yılı Ekim ayındaki ihracatı ise 1 milyar 218 milyon 58 bin dolar olmuştu. EİB'nin ihracatı Ekim ayında yüzde 3 artış...

EKONOMİ 03.11.2019, 10:23
Egeli ihracatçılar, ekim ayında 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat yaptı
EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 255 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2018 yılı Ekim ayındaki ihracatı ise 1 milyar 218 milyon 58 bin dolar olmuştu. EİB'nin ihracatı Ekim ayında yüzde 3 artış gösterdi.
Ekim ayındaki 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat tutarı, EİB'nin 80 yıllık tarihinde ekim aylarında kayda alınan en yüksek ihracat rakamı olarak tarihe geçti. Ekim ayındaki 1 milyar 255 milyon dolarlık ihracat, 2019 yılı Mayıs ayında kayda alınan 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracattan sonra ay bazında en fazla ihracat kayda alınan ay oldu. Ocak- Ekim döneminde 11 milyar 55 milyon dolar ihracata imza atan EİB, son 1 yıllık dönemde, 13 milyar 282 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.
YAĞLI TOHUMLAR ARTIŞ REKORU KIRDI, KURU MEYVE ZİRVEYE ÇIKTI
Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının en yoğun yaşandığı ekim ayında, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 130 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvenin sahibi oldu. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EHBYİB) ise; Ekim ayında yüzde 153'lük ihracat artış hızı yakalayarak 32 milyon dolar olan ihracatını 83 milyon dolara çıkararak rekora büyük katkı sağladı. EHBYİB'in ihracatının 53 milyon dolarlık büyük dilimi yağlı tohumlar sektörü tarafından gerçekleştirildi. Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri 618 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, yüzde 6'lık artışla 544 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına imza attı. Egeli maden ihracatçıları Ekim ayında yüzde 24'lük artışla 92,8 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 6 tanesi, Ekim ayında ihracatını arttırırken, 6 tanesi 2018 yılı Ekim ayındaki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Ekim ayında, 128,5 milyon dolarlık ihracat tutarıyla, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ardından en fazla ihracat yapan birlik oldu. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Ekim ayında 105 milyon dolarlık ihracata imza atarken zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Madencilik sektörü Ekim ayında Türkiye geneli ihracatta yüzde 10 kay kaybederken, Ege Maden İhracatçıları Birliği Ekim ayında, yüzde 24'lük ihracat artış hızı yakaladı ve 92,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. İhracatını düzenli olarak arttıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ekim ayında da ihracatını yüzde 7 arttırarak 92,5 milyon dolara ulaştı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 89 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 77 milyon dolarlık ihracatla ekim ayını geride bırakırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5'lik artışla 56 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, ekim ayında 21 milyon dolarlık dövizi hanesine yazdırırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 11,6 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 11milyon dolarlık ihracata imza attı.

Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:53
İkindi 15:38
Akşam 18:05
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 10 16
5. Başakşehir 10 16
6. Galatasaray 10 16
7. Sivasspor 9 15
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Göztepe 10 12
11. Gaziantep FK 9 12
12. Kasımpaşa 9 11
13. Denizlispor 9 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Fatih Karagümrük 9 16
5. Balıkesirspor 9 16
6. Altay 10 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 10 9
15. Adanaspor 10 8
16. Giresunspor 9 8
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Chelsea 11 23
4. Leicester City 10 20
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 10 15
10. M. United 11 13
11. Wolverhampton 11 13
12. West Ham 11 13
13. Tottenham 10 12
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 10 10
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Atletico Madrid 12 21
4. Sevilla 12 21
5. Granada 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Levante 12 17
9. Valencia 12 17
10. Athletic Bilbao 11 16
11. Getafe 11 16
12. Osasuna 11 15
13. Real Valladolid 11 14
14. Real Betis 12 13
15. Eibar 11 12
16. Deportivo Alaves 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 11 5