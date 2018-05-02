Ege ihracatında bahar bereketi

İZMİR, ()- EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), ihracat rakamlarını açıkladı. EİB üyeleri, nisan ayında yüzde 25'lik artışla 1 milyar 67 milyon 161 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırırdı. EİB'in 2017 yılı Nisan ayı ihracatı 855 milyon dolardı.

EİB'in ihracatı 2018 yılının ocak- nisan döneminde yüzde 23'lük yükselişle 4 milyar 427 milyon dolar olurken, son bir yıllık ihracatı ise yüzde 16'lık artışla 12 milyar 668 milyon dolara yükseldi. Nisan ayında, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 10'u ihracatını arttırırken, 2 tanesi 2017 yılı Nisan ayı ihracat performansının gerisinde kaldı. Nisan ayında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından kayda alınan sanayi ürünleri ihracatı 2017 yılı Nisan ayına göre yüzde 30'luk artışla 470 milyon dolardan, 609 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 22'lik yükselişle 309 milyon dolardan 377 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı yüzde 5 artışla 80 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Haşhaş tohumu ihracatında en önemli ihraç pazarı Hindistan'da yaşanan krizin aşılması sonrasında Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, mart ayından sonra nisan ayında da yüzde 116'lık ihracat artış hızı yakaladı ve 44 milyon 767 bin dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekora imza attı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, nisan ayında gerçekleştirdiği 129 milyon 185 bin dolarlık ihracat rakamıyla 2018 yılının ocak, şubat ve mart aylarından sonra nisan ayında da zirvede yer aldı. Zirveye abone olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 2017 yılı Nisan ayına göre yüzde 88 artış gösterdi.

KURU MEYVE İHRACATI YÜZDE 13 ARTTI

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin yüzde 61'ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin nisan ayı ihracatı yüzde 13'lük artışla 65 milyon 513 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin nisan ayın ihracatı ise, yüzde 30'luk artış hızıyla 56 milyon 201 bin dolar oldu. Nisan ayında Ege Tütün İhracatçıları Birliği 53 milyon 22 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 48 milyon 927 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 yıldır ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin ihracatı nisan ayında yüzde 14'lük düşüşle 19 milyon 30 bin dolara inerken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 7'lik artışla 22 milyon 440 bin dolara, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ise yüzde 14'lük yükselişle 10 milyon 243 bin dolara çıktı.

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