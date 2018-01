Ege Bölgesi'nde sektörlerinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verildi

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firmaların ödüllendirildiği 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Kendi sektörlerinde ihracat başarısı elde eden 56 firmayla ödül verildi. Bakan Zeybekci törende yaptığı konuşmada, "Bu sene Ege, Türkiye ihracatından daha fazla performans gösterdi. Ege'de bir canlanma var, Ege'nin zeybeği şöyle bir yerinden doğruldu. Efe de ayağa kalkıyor. Bunun yansımalarını hep beraber göreceğiz. Birlikte beraberlikte huzur, bereket, enerji vardır" dedi.

EİB kendi sektörlerinde ihracatta ilk sırada yer alan 56 firmayı ödüllendirmek için tören düzeledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı törende ilk olarak EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, konuştu. 2017 yılında 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardıklarını söyleyen Sabri Ünlütürk, "Bu yıl ihracatçılarımız bu başarıyı sağlamak için geçen yıllara göre çok daha fazla çalıştı, çok daha fazla seyahat etti. Her birine ihracatın Evliya Çelebi'si diyebiliriz. Bu başarıyı sağlayan tüm üyelerimize ihracatın yıldızları yerine, ihracatın kahramanları diye seslenmek istiyorum. Ege Bölgesi'nden 2017 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 18 milyar 177 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2016 yılında 16 milyar 603 milyon dolar olan ihracatımızı yüzde 9.4 arttırmayı başardık. TİM verilerine göre Ege Bölgesi'nin ihracatı Marmara Bölgesi'nden sonra ikinci sırada. İzmir, Manisa ve Denizli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2017 yılında da Türkiye genelinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 il arasına girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz tarafından açıklanan ilk bin ihracatçı listesinde Ege Bölgemizden 158 firmamız yer aldı. İzmir, 83 firma ile İstanbul'un ardından ikinci il oldu" dedi. Sabri Ünlütürk, 2017 yılında ihracat hedeflerine ulaşmak için yaptıkları çalışmaları da anlattı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükşekşi ise "Ege Bölgemiz toplam ihracatımızın yüzde 8'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Tarım ve madencilik ürünlerinin yanında özellikle sanayi ürünlerinde, son derece başarılı bir ihracat yapısına sahip. En çok ihracat yapan ilk 10 ilimizin 3'ü bölgemizden. Bölgemiz ülkemizin gelişmesine ekonomimizin canlanmasına her daim büyük katkılar sağlıyor" diye konuştu.

'EFE AYAĞA KALKIYOR'

Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Ekonomik anlamda Türkiye için bazı hedeflerden belki uzak kaldık ama dünyaya parmak ısırtan bir Türkiye gördük" diyerek şunları kaydetti:

"2018 yılının 2017 yılından çok daha iyi geçmesini bekliyoruz, onun için de çalışacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu sene Ege, Türkiye ihracatından daha fazla performans gösterdi. Ege'de bir canlanma var, Ege'nin zeybeği şöyle bir yerinden doğruldu. Efe de ayağa kalkıyor. Bunun yansımalarını hep beraber göreceğiz. Birlikte, beraberlikte huzur, bereket, enerji vardır."

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden Çin'in ihracatını yüzde 7.5 artırdığını belirten Bakan Zeybekci, "Biz onun üzerine çıktık, yüzde 10.2'lik artışa getirdik. Merkeze, bankalara doğru diye attıkları adımların tam tersi sonuçlar aldılar. Dünya değişiyor. Sanayide, teknolojide, bilgide markada, tarımda her alanda yeniden yapılanmanın olduğu coğrafyada bildiğimiz şeyler değişecek. Bunların olduğu ortamda dünyanın en büyük tehlikesi artan maliyetler. Artan iş gücü maliyetlerinin olduğu yerde Türkiye olarak 15 yılda hangi noktaya geldik biliyor musunuz? Bu çok değil ama dünyada milli gelire oranla en yüksek asgari ücretin olduğu ikinci ülkeyiz, Yeni Zelanda'dan sonra geliyoruz. Nominal değer olarak da Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha yüksekteyiz. Artış olarak da üç katına yakın artmış. Evet maliyetler yükseliyor. Maliyetlerin yükseldiği ortamda iş gücünün çok olduğu yerler avantajlı olacak! Hayır öyle olmayacak. Yüksek teknolojiye sahip olan ülkeler yeniden merkez haline gelecek. Üretim teknolojileri, bildiğimiz üreten teknikler değişiyor. Türkiye olarak bunu yapmamız lazım, bildiğimiz doğrular değişiyor" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra ödül almaya hak kazanan 56 firmaya ödülleri dağıtıldı.



FOTOĞRAFLI