EGD ekonomi gündemini Instagram’a taşıdı

Koronavirüs salgını nedeni ile evde kalma sürecinin yaşandığı bugünlerde “Unutmayın, Evde Hayat Var” çağrısı yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği, “EGD ile Evdekal Sohbetleri”ni başlattı.

Kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı “Unutmayın, Evde Hayat Var” çağrısı yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Kanal Ekonomi işbirliği ile “EGD ile Evdekal Sohbetleri” program serisini gerçekleştiriyor. Takipçilerin ilgisi ile karşılaşan program hafta içi her gün 16:00 ve 21:00'da canlı yayınlanıyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yanı sıra EGD üyesi gazetecilerin ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin moderatörlüğünü yaptığı “EGD ile Evdekal Sohbetleri”, Kanal Ekonomi’nin Instagram hesabı üzerinden (@kanalekonomi) canlı olarak STK ve sektör temsilcilerini ağırlıyor.

Kanal Ekonomi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanan ve herkese açık olan bu sistem için bütün ekonomi gazetecilerinin destekleri ve katılımları bekleniyor.