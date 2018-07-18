EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı

İstanbul, 18 Temmuz () - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türk Telekom desteğiyle hazırlanan "Ekonomi Basın Tarihi-2" kitabının tanıtım toplantısı, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde (BTM) gerçekleştirildi.

Ekonomi Basın Tarihi kitabında, Türkiye'nin ekonomi basın tarihini dünyadaki ve Türkiye'deki akademik çalışmalara atıfta bulunularak ele alınıyor.

Yakın tarihe yönelik pek çok konuya açıklık getirilen kitap, gazete, dergi, haber ajansı, televizyon ve internet medyasında görev yapan ekonomi gazetecilerinin arşivleri ve tanıklıklarından faydalanılarak oluşturuldu.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden temin edilebilen kitap, 115 sayfa olarak hazırlandı. Kitabın editörlüğünü, EGD Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Ünsalan yaptı. Kitabın ilk sayısı 2009 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yayımlanmıştı.

Kitapta ekonomi gazetelerin arşiv haberlerinin yanı sıra ekonomi basınının önde gelen isimlerinin yazılarının olduğunu söyleyen EGD Başkanı Celal Toprak, ekonomi haberlerinin içeriğinin zamanla dönüştüğünü belirterek, "Eskiden adliye, hastane muhabirleri vardı. Şimdi ise teknoloji, BTM muhabirleri olabilir" dedi.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da toplantının BTM'nin Şişli'deki yeni yerindeki ilk faaliyeti olduğunu belirterek, BTM, İTO ile EGD'nin bir arada olmasının çok anlamlı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Dijitalleşmeyle beraber hem dünya değişiyor hem biz. En önemli meselelerden bir tanesi de; KOBİ'lerin dijitalleşmeye hazır olmaması. Bizim el birliği yaparak, mevcut şirketlerin dönüşümünü sağlamalıyız. Bu dönüşümü sağlayamazsak, 15-20 yıl sonra o şirketler yok olabilir. Çünkü o şirketlerin iştigal alanı, iş ve meslek olmaktan çıkacak. Yazılı basın da kağıttan dijitale dönüşüyor. Bu işin ekonomisinin nasıl olacağının cevabını aramalıyız."

Toplantıya İTO Genel Sekreteri Nihat Alayoğlu'nun yanı sıra BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı da katıldı. (Fotoğraflı)