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EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul, 20 Haziran () - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından, gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in...

EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul, 20 Haziran () - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından, gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda, düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Belgin Yakışan Mutlu, "Türk Şirketler Balkanları Yatırımlarıyla Fethetti" başlıklı haberiyle, Yazılı Basın kategorisinde Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker "Dome’dan Şimşek’e İş Teklifi" başlıklı yazısıyla ödül aldı.
Diğer ödüller ise şöyle:
Ekonomi Haberi (TV) - Damla Yıldız Soken/Ayhan Dursun/Ömür Dikme - Fox TV (İhalesiz Et)
Ekonomi Haberi (İnternet) - Cihan Orhan - www.patronlardunyası.com (Osmanbey'de 100 Milyon Dolarlık Vurgun)
Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Hülya Güler Akbaş - Hürriyet (Hafifledim Mutluyum)
Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Mustafa Kırlak - Ordu Olay (Türk Fındığının Rakibi ABD Fındığı)
Köşe Yazarı - Şeref Oğuz - Sabah
Ekonomi Programı (TV) – Hakan Güldağ - Bloomberg HT (Sektör Meclisi)
Ekonomi Programı (Radyo) - Süheyla Yılmaz - Bloomberg HT Radyo (İş Başı Programı)
Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Ömer Temur - Türkiye (Küresel Bilgiyi Kontrol Savaşı)
Jüri Teşvik Ödülü - Aylin Rana Aydın - Milliyet (Bize Bir Haller Oluyor)
Jüri Özel Ödülü - Feride Cem - Sabah (Yurt dışında Yatırım İçime Sinmiyor)
Nezih Demirkent Özel Ödülü - Ayşegül Küçükkurt - Para Dergisi (Mucize Adamın Sırları)
Namık Ahıska Özel Ödülü - Orhan Orhun Ünal - Yeni Şafak (Altın Günleri Piyasa Yaptı)
Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Beyza Hakan - 24 TV (Kahve Molası)
Esen Salihoğlu Özel Ödülü - Taylan Büyükşahin - Sözcü (Döviz ve Altına Değil Çantaya Yatırım Yapıyor) / Meltem Kara - Posta (Kredide İpotek Oyunu)
Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:
Vahap Munyar, Ömer Türkdönmez, Ali Çağatay, Abdurrahman Yıldırım, Jale Özgentürk, Dilek Güngör, Ruhi Sanyer, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Faruk Erdem, Fikret Çengel, Hayri Çetinkaya, Bilal Emin Turan, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Yaşar Kızılbağ, Ufuk Korcan, Fikri Türkel, İsrafil Kuralay, Bahadır Kaleağası, Sedat Yılmaz, Günseli Özen, Sadi Özdemir, İdriz Çokal, Celal Toprak. (Fotoğraflı)

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