Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Edward Lampert Sears için oluşturduğu yeni planlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – ABD merkezli perakendecilik şirketi Sears Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Edward Lampert, Ekim ayında iflasını duyuran şirketin toparlanması için dükkan boyutlarını küçültme ve kıyafetler için...

Edward Lampert Sears için oluşturduğu yeni planlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – ABD merkezli perakendecilik şirketi Sears Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Edward Lampert, Ekim ayında iflasını duyuran şirketin toparlanması için dükkan boyutlarını küçültme ve kıyafetler için daha küçük çaplı teklifler oluşturma gibi yeni planlarını açıkladı.
The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, şirkete ait bazı mağazaları devren kiralamayı ve alet ve teçhizatlara daha fazla alan oluşturmayı planlayan Lampert, “Hedefimiz mağazalarımızın boyutlarını küçültmeye devam etmektir. Eğer karar benim kişisel tercihime kalsaydı, küçük bir şirket değil daha büyük bir şirket olmamızı isterdim.”
Henüz resmi bir adı olmayan yeni şirketin 223 Sears ve 202 Kmart mağazasına sahip olacağı belirtildi. Açıklamalarında Lampert ayrıca, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevine devam edeceğini fakat CEO görevi için yeni bir yetkiliyi işe almayı planladığını da ekledi.
ABD iflas mahkemesi geçen hafta Lampert’ın Sears’ı 5.2 milyar dolar satın alma teklifini onaylamıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328