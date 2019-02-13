Edward Lampert Sears için oluşturduğu yeni planlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – ABD merkezli perakendecilik şirketi Sears Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Edward Lampert, Ekim ayında iflasını duyuran şirketin toparlanması için dükkan boyutlarını küçültme ve kıyafetler için daha küçük çaplı teklifler oluşturma gibi yeni planlarını açıkladı.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, şirkete ait bazı mağazaları devren kiralamayı ve alet ve teçhizatlara daha fazla alan oluşturmayı planlayan Lampert, “Hedefimiz mağazalarımızın boyutlarını küçültmeye devam etmektir. Eğer karar benim kişisel tercihime kalsaydı, küçük bir şirket değil daha büyük bir şirket olmamızı isterdim.”

Henüz resmi bir adı olmayan yeni şirketin 223 Sears ve 202 Kmart mağazasına sahip olacağı belirtildi. Açıklamalarında Lampert ayrıca, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevine devam edeceğini fakat CEO görevi için yeni bir yetkiliyi işe almayı planladığını da ekledi.

ABD iflas mahkemesi geçen hafta Lampert’ın Sears’ı 5.2 milyar dolar satın alma teklifini onaylamıştı.