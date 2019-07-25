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Eczacıbaşı ve Novartis'den ilaç dağıtımında işbirliği anlaşması

İstanbul, 25 Temmuz () – İsviçre merkezli global sağlık firması Novartis Onkoloji Türkiye ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. işbirliği sözleşmesine imza attı. İmzalanan sözleşme kapsamında Novartis Onkoloji Türkiye, Akromegali, NET,...

Eczacıbaşı ve Novartis'den ilaç dağıtımında işbirliği anlaşması

İstanbul, 25 Temmuz () – İsviçre merkezli global sağlık firması Novartis Onkoloji Türkiye ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. işbirliği sözleşmesine imza attı.
İmzalanan sözleşme kapsamında Novartis Onkoloji Türkiye, Akromegali, NET, GİST, KML ve Akciğer Kanseri tedavi alanlarındaki üç ürününün ruhsatları kendisinde kalacak şekilde, Türkiye ve KKTC’deki satış, tanıtım ve dağıtım haklarını 1 Ağustos itibariyle süreli olarak Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. firmasına tanıdı.
İmza töreninde konuşan Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, “Novartis Onkoloji Türkiye olarak, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile hayata geçirdiğimiz bu güçlü işbirliğinin önümüzdeki dönemde hastalar için ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Akromegali, NET, GİST, KML ve Akciğer Kanseri tedavi alanlarındaki üç ürünümüzün satış, tanıtım ve dağıtım haklarının süreli olarak tanınmasına ilişkin anlaşmamız ile iş süreçlerimizde odaklı bir anlayışı sahipleneceğiz” dedi.
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Canan Bademlioğlu da, işbirliğinin; onkoloji hastalarının ihtiyaçlarına yönelik tedavileri almalarına katkı sağlamak için önemli kilometre taşlarından bir tanesi olarak gördüklerini belirtti ve ekledi:
"Novartis Onkoloji ile hayata geçirdiğimiz bu önemli anlaşma, köklü geçmişimize, hastalara ve topluma karşı taşıdığımız sorumluluğa ve kuruluş vizyonumuza uyumu ile bu işbirliğine olan inancımızı artırıyor. Bu nedenle yaptığımız stratejik işbirliğini, onkoloji hastalarının ihtiyaçlarına yönelik tedavileri almalarına katkı sağlama hedefimizin önemli kilometre taşlarından bir tanesi olarak görüyoruz.Akromegali, NET, GİST, KML ve Akciğer Kanseri tedavi alanlarındaki yenilikçi ürünlerin portföyümüze katılması ile onkoloji, hematoloji ve endokrinoloji alanlarında hastalara karşı artan sorumluluğumuzun bilinciyle değer yaratmayı hedefliyoruz. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama olarak bundan sonraki dönemde gerçekleşebilecek olası işbirlikleri veya farklı iş modelleri için de önemli bir adım olacak bu sürecin her iki firma için de başarılı ve sürdürülebilir olacağına inancımızı belirtmek istiyoruz."

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