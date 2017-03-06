Eczacıbaşı: Aynası iştir kişinin cinsiyetine bakılmaz

İstanbul, 6 Mart () - Eczacıbaşı Topluluğu, "birliktebiz" adını verdiği "fırsat eşitliği projesi" ile işe alım süreçlerinden lider yetiştirme metotlarına kadar tüm iş süreçlerini yeniden kurguluyor. Eczacıbaşı, işe alımları "cinsiyetten arındırılmış özgeçmişler" üzerinden yapacak.

Eczacıbaşı'dan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata geçirilecek proje, Eczacıbaşı Topluluğu'nun her kademesinde Türkiye'nin geleceğine katkı verecek bir dönüşüm başlatıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

Yönetimde kadın oranı yükseliyor"Küresel düzeyde fırsat eşitliği alanında önemli çalışmaları bulunan uluslararası danışmanlık firması McKinsey ile geniş kapsamlı bir mevcut durum analizi yapan Eczacıbaşı Topluluğu, bu çıktılara göre 'iyi' olarak belirlenen durumunu 'en iyi'ye yükseltmek için harekete geçti. Proje kapsamında 2020 yılı itibarı ile beyaz yakalı çalışanlarda kadın işe alım oranını yüzde 50'ye, beyaz yakalı kadın çalışan oranını yüzde 40'a, yönetimde kadın oranını ise yüzde 35'e çıkarmayı hedefleyen Topluluk, birliktebiz manifestosu ile de bu projedeki kararlılığını hem çalışanlarına hem kamuoyuna duyurdu."Cinsiyetten arındırılmış özgeçmişlerBuna göre, "fırsat eşitliği" konusundaki performansın düzenli olarak ölçümleneceği, izleneceği ve eylem planlarıyla daha da iyileştirileceği proje gereğince, Topluluğun insan kaynakları politikaları, kadınların iş yaşamına katılırken ve çalışırken daha da güçlenmelerini kolaylaştıracak şekilde geliştiriliyor.Bu alanda ilk uygulamalardan birinin de, "cinsiyetten arındırılmış özgeçmişler" olacağının altı çizilen açıklamada, "Aday özgeçmişlerinin; isim, fotoğraf , askerlik gibi cinsiyete ilişkin bilgiler gizlenerek işe alım süreçlerine dahil edilmesiyle, yöneticilerin özgeçmişleri cinsiyetten arındırılmış olarak inceleyip değerlendirmesi sağlanacak" denildi.Kadın istihdamının artırılmasıEczacıbaşı Topluluğu'nda farkında olunmayan önyargıların kırılması için insan kaynakları politikalarından iletişim çalışmalarına kadar bir dizi uygulama hayata geçirilirken, satış kadroları ve teknik kadrolarda kadın aday havuzunun büyütülmesi ve kadın istihdamının artırılması da hedefleniyor.Yine proje kapsamında, Kadın Lider Gelişim Programı’nı başlatan Eczacıbaşı Topluluğu, kadın yönetici ve çalışanlar için rol modellerini bir araya getirerek deneyimlerini paylaşma imkanı sağlıyor.Kadınlara yönelik adımlar yeni değilAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İş’te Eşitlik Platformu’na aktif katılım sağlayarak bilgi ve iyi uygulama paylaşımlarına katkı sunan Eczacıbaşı Topluluğu, 2012 yılında KAGİDER ve Dünya Bankası ile FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) girişimi kapsamında denetimden başarıyla geçerek bu alandaki çalışmalarından ötürü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ödülü aldı.Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriEczacıbaşı Topluluğu’nda tüm çalışanların, iş ve özel yaşam dengesini daha etkin biçimde kurmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan esnek çalışma saatleri uygulaması 2013’te, uzaktan çalışma uygulaması da 2016 yılında hayata geçirilirken, yine 2013 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri başlatıldı.Kadının güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği alanında Türkiye’de ve uluslararası platformlarda aktif rol oynayan Eczacıbaşı Topluluğu, yine 2013 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni (Women’s Empowerment Principles, WEPs) imzaladı.Eczacıbaşı Topluluğu'nun "birliktebiz" manifestosu:- Eczacıbaşı Topluluğu’nda birlikte biz, eşit fırsatlara sahibiz.- Kadın işi, erkek işi bilmeyiz. Ön yargılara geçit vermez, çalışanlarımızın her alanda gelişimini destekleriz.- Kadın erkek demeden, birbirimizi dinler, ortak akılla işimizi yönetiriz.- Bugünden yarına sürdürülebilir izler bırakmak için, geleceğin liderlerini birlikte yetiştiririz.- Kadın çalışanlarımıza cesaret ve ilham verir, özel programlarla güçlendiririz.- Kadın erkek birbirimizi destekleyerek, hedeflerimize tüm gücümüzle ve beraberce koşar, daha iyi bir gelecek düşleriz.- Ve bu zenginlikle biz, hep en iyiyi hedefleriz. (Fotoğraflı)