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ECB/Villeroy: Belirsizliği ABD'nin ticaret politikaları artırıyor
Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Fransa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ekonomideki "belirsizliğin kaynağı" olarak ABD'nin ticaret politikalarını gösterdi ve ECB'nin tahvil alım programının yeniden başlatılmasının...
EKONOMİ 04.09.2019, 11:44
Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve Fransa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ekonomideki "belirsizliğin kaynağı" olarak ABD'nin ticaret politikalarını gösterdi ve ECB'nin tahvil alım programının yeniden başlatılmasının tartışmaya açık olduğunu söyledi.
I'Agefi gazetesine konuşan Villeroy, ABD'nin ticaret politikasına yönelik belirsizliğin ekonomik yavaşlamanın kaynağı olan belirsizliğin ateşlenmesinde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Net varlık alımları para politikasının önemli bir enstrümanı olmaya devam edecek. ECB, bilançosunu neredeyse 2.6 trilyon euroda tutuyor ve bu yüksek düzeyi en azından birkaç yıl daha sürdürecek... ECB'nin ayrıca net varlık alımlarına herhangi bir zamanda yeniden başlama seçeneği var. Buna şimdi ihtiyaç olup olmadığı sorusu ise tartışmaya açık."
ECB'nin önceliğinin enflasyon bekleyişlerinin hedeflenen düzeylere göre daha iyi şekilde çıpalanması olduğunu vurgulayan Villeroy, bunun kısa vadeli faizler için ileri dönük yönlendirme patikasının yeniden ayarlanması ile yapılması gerektiğini savundu.
I'Agefi gazetesine konuşan Villeroy, ABD'nin ticaret politikasına yönelik belirsizliğin ekonomik yavaşlamanın kaynağı olan belirsizliğin ateşlenmesinde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Net varlık alımları para politikasının önemli bir enstrümanı olmaya devam edecek. ECB, bilançosunu neredeyse 2.6 trilyon euroda tutuyor ve bu yüksek düzeyi en azından birkaç yıl daha sürdürecek... ECB'nin ayrıca net varlık alımlarına herhangi bir zamanda yeniden başlama seçeneği var. Buna şimdi ihtiyaç olup olmadığı sorusu ise tartışmaya açık."
ECB'nin önceliğinin enflasyon bekleyişlerinin hedeflenen düzeylere göre daha iyi şekilde çıpalanması olduğunu vurgulayan Villeroy, bunun kısa vadeli faizler için ileri dönük yönlendirme patikasının yeniden ayarlanması ile yapılması gerektiğini savundu.
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