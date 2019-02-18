ECB/Rehn: Yavaşlamanın ne kadar süreceğini bekleyip görmeliyiz

İstanbul, 18 Şubat () - Avrupa Merkez Bankası Üyesi Olli Rehn, Euro Bölgesi ekonomisinin zayıflamakta olduğuna dikkat çekerek, yavaşlama döneminin ne kadar süreceğini bekleyip görmek gerektiğini vurguladı.

Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesine konuşan Rehn, "Evet, en son gelen veriler Euro Bölgesi ekonomisinde zayıflamaya işaret ediyor" dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışma gibi Euro Bölgesi dışındaki büyük belirsizliklerin bu zayıflamada etkili olduğunu belirten Rehn, bunun yanrı sına Brexit konusundaki belirsizlik, Fransa'daki protesto gösterileri, İtalya yaşanan bütçe krizi ve Almanya'da sanayi üretiminde yavaşlamanın Euro Bölgesi ekonomisini zayıflattıklarını vurguladı.

Piyasa katılımcılarının geleceki faiz artırımları için beklentilerini 2020'ye öteledikleri hatırlatılar Rehn, piyasadadaki gelişmeler konusunda yorum yapmayacağını belirtmekler birlikte, "Para politikamız açık; faiz lerin para politikası hedefine ulaşana kadar cari seviyede kalacağını söyledik" diye anımsattı.

Son dönemde yaşanan ücret artışlarının çekirdek enflasyona etkisinin olmadığını da vurgulayan Rehn, enflasyon içinde ekonomideki zayıf büyüme döneminin ne kadar süreceğini bekleyip görmek gerektiğini ekledi.

