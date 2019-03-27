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ECB/Praet: Para politikası meyve veriyor

İstanbul, 27 Mart () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Peter Praeti güçlendirilmiş iş piyasasının orta vadeli enflasyonu desteklediğini belirtti ve para politikasının "meyve vermeye" başladığını söyledi. Praet,...

ECB/Praet: Para politikası meyve veriyor

İstanbul, 27 Mart () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Ekonomisti Peter Praeti güçlendirilmiş iş piyasasının orta vadeli enflasyonu desteklediğini belirtti ve para politikasının "meyve vermeye" başladığını söyledi.
Praet, enflasyon yakınsaması sürecinin zaman alacağını ve jeopolitik belirsizlikler ve korumacılık tehdidi ile engellenmiş olsa da ECB'nin, enflasyonu orta vadede yüzde 2.0'a yakın tutmak için araçlarını ayarlamak için hazır olduğunu belirtti.
Praet, "Para politikası tam bağımsızlık içinde hareket ediyor, ancak tecrit edilmiyor" dedi ve ekledi: "Para politikası önlemlerimizden tam olarak faydalanabilmek için, diğer politika alanlarının daha uzun vadeli büyüme potansiyelini artırmaya kararlı bir şekilde katkıda bulunmaları ve zayıflıkları azaltmak gerekiyor."

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