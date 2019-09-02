ECB/Mersch: Libra ECB’nin para politikasına tehdit olabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, Facebook’un kripto para birimi projesi Libra’nın ECB’nin para politikası uygulamalarını tehlikeye atabileceği uyarısı yaptı.

Mersch, Frankfurt’ta konuştuğu bir ECB konferansında Libra’nın sunduğu “aldatıcı ve güvenilmez sözlerin” ECB politikalarına müdahale edebileceğini vurguladı.

Facebook, Haziran ayında değeri dolar, euro ve ABD tahvili gibi birçok değere bağlı olması planlanan ve küresel olarak kullanılması hedeflenen Libra isimli kripto para birimini tanıtmıştı. Söz konusu kripto para birimine yönelik yapılan çeşitli eleştiriler kapsamında Libra’nın “finansal sistemi tehlikeye atabileceği” ve mevcut para sistemine zarar verebileceği söylenmişti.

Mersch, Libra’nın değerinin euroya beklenenin üzerinde bağlı olması durumunda “ECB’nin euro üzerindeki kontrolünü azaltabileceğini" belirterek, şunları söyledi:

“Libra değerini oluşturan değer sepetinin euroya bağlılık düzeyine göre Libra, ECB’nin euro üzerindeki kontrolünü azaltarak Euro Bölgesi’ndeki bankaların likiditesini etkileyip, para politikası uygulamalarına zarar verebilir ve euronun uluslararası pozisyonunu tehlikeye atabilir.”

Libra’nın birçok ulusal para birimi gibi merkezi olduğunu fakat bunun yanında son çare olarak bir kuruma bağlı olmadığını ve hissedar kontrolünde olduğuna dikkat çekerek, söz konusu sistemi “endişe verici” olarak tanımlayan Mersch, şöyle devam etti:

“Libra, sosyal medya platformlarındaki kişisel bilgileri kontrol ediş biçimleriyle demokrasimize tehdit oluşturma kapsamında ABD ve Avrupa Birliği’nde hesap veren aynı kişiler tarafından 2020’nin ilk yarısında piyasaya sürülecek. Avrupa’nın, Facebook’un aldatıcı ve güvenilmez sirenine kanıp mevcut ödeme sistemlerimizin güvenlik ve refahını göz ardı etmemesini umuyorum.”

