ECB/Lane : Euro Bölgesi'nde gevşeklik devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesi enflasyonunun belli bir süre için, ECB’nin hedefi olan yüzde 2.0’nin hemen altında kalacağını ve Euro Bölgesi genelinde gevşekliğin devam ettiğini belirtti.

Lane, aynı zamanda son açıklanan yüzde 0.0 -1.5 aralığındaki enflasyon verilerinin amaçlanan seviyede olmadığını belirterek, ECB’nin amacının enflasyonu yüzde 2 ve üzerinde tutmak olduğunu belirtti.

ECB’nin 12 Eylül’de faiz oranlarını indirerek daha fazla teşvik sunması bekleniyor.