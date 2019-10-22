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ECB/Holzmann: Enflasyon hedefini yakalamak için çok fazla likidite gerek
Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, ECB'nin enflasyon hedefini yakalayabilmesi için "çok fazla likiditeye gereksinim" olduğu uyarısı yaptı. Negatif faizlerin Euro Bölgesi'nin finansal...
EKONOMİ 22.10.2019, 11:03
Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann, ECB'nin enflasyon hedefini yakalayabilmesi için "çok fazla likiditeye gereksinim" olduğu uyarısı yaptı.
Negatif faizlerin Euro Bölgesi'nin finansal sistemini tehlikeye sokabileceği uyarısı yapan Holzmann, 2013'ten bu yana yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yakalanamadığını vurguladı ve ekledi:
"Enflasyon bekleyişlerinin yukarıda sabitlendiği bir ortamda hedefe ulaşmak çok pahalı ve çok zor hale geliyor. Bunu yapmak için çok fazla likiditeye ihtiyacınız oluyor. Enflasyon hedefine ulaşsanız bile, enflasyon hedefini düşürmek faydalı olur. Bana göre hedef yüzde 1.5 olabilir; yüzde 1.2 öneren olursa da itiraz etmem."
Negatif faizlerin Euro Bölgesi'nin finansal sistemini tehlikeye sokabileceği uyarısı yapan Holzmann, 2013'ten bu yana yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yakalanamadığını vurguladı ve ekledi:
"Enflasyon bekleyişlerinin yukarıda sabitlendiği bir ortamda hedefe ulaşmak çok pahalı ve çok zor hale geliyor. Bunu yapmak için çok fazla likiditeye ihtiyacınız oluyor. Enflasyon hedefine ulaşsanız bile, enflasyon hedefini düşürmek faydalı olur. Bana göre hedef yüzde 1.5 olabilir; yüzde 1.2 öneren olursa da itiraz etmem."
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