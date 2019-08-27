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ECB/Guindos:  Para politikası ekonomi verilere dayandırılıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ekonominin piyasalardaki görünümünün önemine rağmen, para politikasının ekonomik verilere dayandırıldığını söyledi. Avrupa Ekonomik Birliği’nin, Birleşik Krallık’ın...

EKONOMİ 27.08.2019, 14:12
ECB/Guindos:  Para politikası ekonomi verilere dayandırılıyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ekonominin piyasalardaki görünümünün önemine rağmen, para politikasının ekonomik verilere dayandırıldığını söyledi.
Avrupa Ekonomik Birliği’nin, Birleşik Krallık’ın Manchester kentide düzenlenen, Yıllık Toplantısı’nda konuşan Guindos, “Üstüne basa basa tekrarladığımız üzere para politikası veriye dayalıdır, piyasaya değil. Para politikası kararlarımızı piyasa beklentilerine göre şekillendirmiyoruz” dedi.
Diğer yandan Guindos merkez bankaları ve finans piyasaları arasında “sıkı bir ikili ilişki” olduğuna işaret ederek, “Finans piyasaları merkez bankalarına, alınacak kararları etkiyecek sinyaller gönderir. Ekonominin bulunduğu nokta ve gideceği yön hakkında piyasa görünümünü öğrenmek bizim için önemli” dedi.

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