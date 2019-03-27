Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

ECB/Draghi: Riskler sürüyor ancak büyüme görünümü toparlanıyor

İstanbul, 27 Mart () - Avrupa merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Frankfurt'ta yaptığı bir konuşmada, orta vadeli büyüme görünümümün, halen aşağı yönlü olmasına karşın, toparlanmaya başladığını söyledi. Draghi, dış...

ECB/Draghi: Riskler sürüyor ancak büyüme görünümü toparlanıyor

İstanbul, 27 Mart () - Avrupa merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Frankfurt'ta yaptığı bir konuşmada, orta vadeli büyüme görünümümün, halen aşağı yönlü olmasına karşın, toparlanmaya başladığını söyledi.
Draghi, dış talebin iç talebe karşı üstünlük göstermediğini, ancak geçen aylarda risklerin arttığını ve belirsizliklerin devam ettiğini söyledi ve para politikasının etkisini göstererek, finansal durumun Aralık ayından bu yana gevşettiğinin altını çizdi.
Draghi'nin konuşmasından satır başları şöyle;
- İç ekonomi dayanıklılığını görece olarak sürdürdü.
- Yapılan hafif düzeltmeler büyük bir düşüşe işaret etmek zorunda değil.
- Enflasyon yakınlaşmasında gecikmeler olursa, faizlere yönelik yönlendirmeler ayarlayabilir.
- Ekonomik büyüme tahminlerin altında kalırsa, ücret artışları sınırlı kalabilir.
- Döviz kurlarının değerlenmesinin etkileri tersine döndü.
- Aşağı yönlü riskler gerçekleşmezse taleplerde iyileşme görülebilir.
- Enflasyonun hedefe sürekli yakınlaşmasını hedeften sapma değil bir gecikmedir.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328