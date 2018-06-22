ECB/Draghi : Eurogroup Yunanistan'ın borçlarını iyileştirecek

İstanbul, 22 Haziran () - Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan için "yeni bir borç rahatlatma üzerinde anlaşmaya varmalarını" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Draghi, Eurogroup'ta alınan kararların Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini orta vadede iyileştireceğine inandığını vurguladı ve ekledi:

"Eurogroup'un üzerinde anlaştığı bir dizi borç tedbirinin uygulanması orta vadeli borç sürdürülebilirliğini iyileştirecek. Eurogroup'un olumsuz ekonomik gelişmeler gerçekleşmesi halinde uzun vadede daha fazla borç tedbiri almayı değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etmesini de memnuniyetle karşılıyoruz."