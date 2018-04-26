ECB/Draghi: Euro Bölgesi’nde büyüme sağlam ve geniş tabanlı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi “Beklenenden daha yüksek gelen büyüme ve Mart başından beri gelen olumlu ekonomik veriler uyarınca büyümenin sağlam ve geniş tabanlı bir şekilde Euro Bölgesi’nde devam ettiğini göstermektedir” dedi.

Draghi, ECB’nin faiz ve parasal genişleme programını değiştirmediği toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında şu değerlendirmeleri yaptı:

“2018 ilk çeyreği için kredi büyümesi artan taleple tüm kredi grupları için desteklenmeye devam etmektedir.



“Genel banka borç verme şartlarındaki olumlu şartları KOBİ’ler kadar hane halklarına da ulaşmaya başladı.



“Bizim tedbrilerimiz 2014 Haziran’ından beri hem şirketler hem de hane halkları için olumlu hale getirmeye devam etmekte.



“Toparlayacak olursak yapılan parasal şatların mevcudiyeti yüzde 2’ye yakın ama yüzde ikinin altındaki seviyelere orta vadede ulaşacağı yönünde.



“Ama tedbirlerimizden tam fayda sağlamak için diğer politikaların da kırılganlıkları azaltmayı desteklemesi gerekir.



“Yapısal reformları yapmak, yapısal işsizliği düşürmek ve Euro Bölgesi’nin verimliliğini ve büyüme potansiyelini desteklemek gerekiyor.



“Ülke bazlı tavsiyelerimizin ne kadar uygulandığına baktığımızda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği görülmektedir.



“Özellikle hükümetlerin yüksek borçlandığı ülkelerde mali tamponların yeniden inşasına işaret eden sinyaller var.

“Büyüme dostu kamu finansmanının uygulanmasından fayda görülecektir.

“Zaman zarfında ülkeler arasında makro-ekonomik dengesizliğin ortadan kaldırılması Euro Bölgesi’nin direnci için önemlidir.



“İcra Kurulumuz da bankacılık birliği ve sermaye piyasaları birliğinin tamamlanması için tekrar buradan çağrı yapıyor.

“Arzda canlanma olması kalıcı bir büyüme üzerinde etki olabilir ama bu durum ECB’nin enflasyon hedefinin yükseltileceği anlamına gelmiyor.



“Bu toplantıda para politikalarını doğrudan konuşmadık çünkü mevcut verilerin okunması çok önemli. Çok daha fazla veriyi işin içine katmak gerekiyor.

“Öncelikle ne olduğunu anlamak, geçici mi kalıcı mı, talebe mi arza mı bağlı, kayda değer bir düşüşün başlangıcı mı, yoksa çok uzun bir dönem büyümenin ardından gelen normal bir durum mu? Tüm bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Varlıkların alımı daimi olarak alınacak mı diye soruluyordu. Bu soruya da yanıtımızdır bu.”

