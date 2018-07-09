ECB/Draghi: Entegrasyon arttıkça, kamu fonlarına ihtiyacımız azalacak

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu’nda parlamento üyelerinin sorularını yanıtlarken birliğin entegrasyonunun tamamlanmasının kamu fonlarına duyulan ihtiyacı ciddi oranda azaltacağını söyledi.

Draghi, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu, Ekonomik İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, parlamento üyelerinin sorularını yanıtlarken şu değerlendirmeleri yaptı.

“Sermaye Piyasaları Birliği ve Bankacılık Birliği’miz tamamlandıkça, ihtiyacımız olan kamu fonlar çok daha az olacaktır. Bu birliğin bankacılık ve finans piyasaları entegrasyonu konusunda en önemli kazancı olacaktır.

“Eğer bir yolsuzluk şüphesi olduğunda herhangi bir merkez bankası hakkında, ECB ne yapmalı?” sorusunu yanıtlayan Draghi, “Olanlar konusunda çok endişeliyiz. Ama bu yüzden Avrupa Adalet Mahkemesi’ne başvurduk. Eylemlerimizi sahip olduğumuz bilgiler üzerinden gerçekleştirdik.

“Varlık alım programları çok etkili oldu ve evet normal enstrümanlarımızdan biri oldu. Gerektiğinde çıkartıp kullanacağız.

“ECB’nin kuruluşundan beri konut fiyatlarının enflasyon içinde olup olmaması tartışılan bir konu. Fakat bunun para politikası kararlarımız açısından çok büyük bir fark yaratmadığını görüyoruz.

“Negatif faiz oranlarının bir zararı olur mu? Son birkaç yıldır negatif faizlerden doğabilecek risklerin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz evet, fakat gördük ki korktuğumuz da olmadı. Eğer bu büyüme verimsiz şirketler tarafından olsaydı bu kadar istikrarlı olamazdı.

“Kara para aklamaya karşı adımlar atılması gerekiyor. Bunun için de denetim otoriteleri arasında – hem ulusal otoriteler hem de Tek Denetim Mekanizması (SSM) arasında – iş birliği çok önemli.

“Herhangi bir çıkar çatışması görmedik. Eğer hedefine – fiyat istikrarı hedefine – uygun bir para politikası uyguluyorsanız, dolayısıyla hedefine uygun farklı yöntemlerle mücadele edilebilir.

“Daha yüksek faiz oranlarıyla çözülmesi gereken bir risk görmedik, bu yüzden de faizleri artırmıyoruz.”