ECB/Draghi: Enflasyon hedefinde yenilgiyi kabul etmiyoruz

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Avruypa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’in merkez bankasının enflasyon hedefinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini söyledi ve enflasyon hedefini değiştirmenin bankanın güvenilirliğine zarar vereceğini ekledi.
Draghi’nin yorumları, ECB’nin yüzde 2.0 enflasyon hedefi koyması ve faiz oranlarını değiştirmeme kararı sonrasında geldi.
Draghi anlaşmasız bir Brexit olması durumunda, beklenen sonuçların dışında, küresel tedarik zincirinde sorunlar yaşanabileceğini belirtti.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () – Avruypa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’in merkez bankasının enflasyon hedefinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini söyledi ve enflasyon hedefini değiştirmenin bankanın güvenilirliğine zarar vereceğini ekledi.